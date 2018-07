New York (AFP) Der größte Jackpot in der Glücksspielgeschichte der USA ist nochmals angeschwollen: Bei der Lotterie Powerball sind am Samstag 800 Millionen Dollar (732 Millionen Euro) zu gewinnen. Der Jackpot war innerhalb von 24 Stunden von zuletzt 675 Millionen Dollar weiter angewachsen, weil tausende Spieler in der Hoffnung auf das große Los Tippscheine kauften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.