Ruhpolding (SID) - Ein Start von Simon Schempp (Uhingen) im Massenstart des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding entscheidet sich erst am Sonntag kurz vor dem Rennen (12.15 Uhr). Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstag mit. Man wolle "noch die Nacht abwarten, ob sich der Zustand entscheidend verbessert".

Der 27-jährige Schempp, der wegen der Folgen einer Erkältung bereits den Sprint und die Verfolgung hatte auslassen müssen, liegt im Gesamtweltcup mit 150 Punkten Rückstand auf den führenden Martin Fourcade (Frankreich) nur noch auf dem fünften Rang.

"Zuschauen und dann noch ausgerechnet beim Heimweltcup tut doppelt weh", schrieb Schempp auf seinem Facebook-Profil. Dazu stellte er ein Foto, auf dem er mit skeptischem Gesichtsausdruck seine Konkurrenten im Fernseher beobachten muss.