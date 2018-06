Bad Gastein (SID) - Selina Jörg und Stefan Baumeister haben den deutschen Snowboardern beim einzigen Teamwettbewerb der Saison die zweite Podestplatzierung des Winters beschert. Das Duo aus Sonthofen und Feldkirchen-Westerham musste sich im Finale des Parallelslaloms von Bad Gastein nur Sabine Schöffmann und Alex Payer aus Österreich geschlagen geben. Alena Sawarsina und Vic Wild (Russland) kamen auf den dritten Rang.

Jörg (27) und Baumeister (22) sorgten dabei für eine Premiere: In zuvor zwei Weltcup-Teamwettbewerben (Parallel) waren deutsche Boarder jeweils leer ausgegangen. "Es ist schon cool, mal im Team auf dem Podest zu stehen. Es ist zwar etwas anderes, aber es zählt genau so viel wie ein Einzelpodest. Ich freue mich sehr für Stefan", sagte Jörg. Baumeister fuhr erstmals unter die Top 3. "Wenn man im großen Finale steht, will man schon gewinnen. Da ärgert man sich dann zwar kurz, dass es nicht geklappt hat, aber dann ist man sehr zufrieden mit dem Erreichten", sagte er.

Cheyenne Loch (Schliersee, 21) und Alexander Bergmann (Berchtesgaden, 28) sowie Anke Karstens (Aschau, 30) und Daniel Weis (Bischofswiesen, 27) hatten ihr Achtelfinale jeweils verloren und belegten am Ende die Ränge 11 und 14. Loch hatte als Dritte beim Parallel-Slalom in Cortina d'Ampezzo kurz vor Weihnachten für die erste Podestplatzierung des Winters gesorgt.