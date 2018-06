Zauchensee (SID) - Bei einem weiteren historischen Triumph von Speed Queen Lindsey Vonn hat Viktoria Rebensburg die angestrebte Podestplatzierung verpasst. Die 26-Jährige aus Kreuth belegte bei der Sprint-Abfahrt in Zauchensee/Österreich Platz sechs, durfte sich damit aber über ihr bestes Saisonergebnis in der Königsdisziplin freuen.

Für Vonn war der 72. Weltcup-Sieg der 36. bei einer Abfahrt, womit die Amerikanerin mit der bisherigen Rekordhalterin Annemarie Moser-Pröll gleichzog. Außerdem triumphierte die 31-Jährige erstmals bei einer Sprint-Abfahrt. Dieses Format, bei dem zwei verkürzte Abfahrten ausgetragen werden, war zuletzt vor 14 Jahren angewendet worden.

Vonn war in der Addition der Zeiten genau eine Sekunde schneller als Larisa Yurkiw (Kanada) auf Platz zwei. Einen derart großen Vorsprung gab es bei zuvor acht "Sprints" nie. Bislang hielt Katja Seizinger (Halblech) die Bestmarke, die sich am 17. Dezember 1997 in Val d'Isère mit 0,49 Sekunden Vorsprung auf ihre Teamkollegin Hilde Gerg (Lenggries) durchgesetzt hatte.

Lara Gut (Schweiz) schied aus, behielt aber ihre Führung im Gesamtweltcup. Die Norwegerin Lotte Smiseth Sejersted stürzte bei der ersten Abfahrt am Kälberloch schwer und musste mit Verdacht auf eine Knieverletzung ins Krankenhaus geflogen werden. "Wir befürchten, dass das etwas Ernstes ist", sagte Norwegens Alpinchef Claus Ryste dem Dagbladet. Sejersted war nach dem Sturz zunächst weinend im Schnee sitzen geblieben.