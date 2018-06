Kairo (AFP) Erstmals seit seiner Auflösung vor dreieinhalb Jahren ist in Ägypten am Sonntag das Parlament zusammengetreten. In der vom Fernsehen übertragenen konstituierenden Sitzung schworen die Abgeordneten ihren Eid, viele von ihnen mit einer ägyptischen Flagge in der Hand. Sie wollten zudem den Parlamentspräsidenten und dessen beide Stellvertreter wählen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.