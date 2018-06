Perth (AFP) Bei einem riesigen Buschbrand im Westen Australiens sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Leichen wurden in einem ausgebrannten Haus in der Ortschaft Yarloop gefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Vermutlich handele es sich um zwei Männer im Alter von 73 und 77 Jahren, die vermisst wurden. Die örtliche Behördenleiterin Tania Jackson sprach nach dem Tod der beiden Männer von einem "weiteren Katastrophentag".

