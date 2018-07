Berlin (dpa) - Die Parteispitze der Linken und zahlreiche Anhänger haben auf dem Friedhof Berlin-Friedrichsfelde der Ermordung der Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 97 Jahren gedacht. Sie treffen sich traditionell dort und legen an der Grabstätte der beiden Arbeiterführer Kränze und rote Nelken nieder. Luxemburg und Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von Freikorps-Soldaten in Berlin erschossen. In der DDR war der jährliche Gedenkmarsch ein Ritual unter Führung der gesamten Staats- und SED-Spitze.

