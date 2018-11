Düsseldorf (AFP) Die Spur des am Donnerstag bei einem Angriff in Paris erschossenen Attentäters führt nach Deutschland. Der Tunesier wohnte zeitweise in einer Asylbewerberunterkunft in Recklinghausen, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf am Wochenende mitteilte. Nach einem Hinweis der französischen Sicherheitsbehörden untersuchten Polizisten die Wohnung des Mannes auf dem Gelände einer Asylbewerberunterkunft in der nordrhein-westfälischen Stadt.

