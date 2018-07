Berlin (AFP) Nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht will das Bundeskriminalamt (BKA) einem Pressebericht zufolge ein bundesweites Lagebild erstellen, um das Vorgehen gegen die Tätergruppen besser abstimmen zu können. "Dazu werden kurzfristig die Fakten zu gleich gelagerten Vorfällen aus allen Bundesländern zusammentragen, um ein genaues Bild der Lage zu ermöglichen", teilte das BKA der "Welt am Sonntag" aus Berlin mit.

