Recklinghausen (AFP) Der Bürgermeister von Recklinghausen hat mit Bestürzung auf die Nachricht reagiert, dass der in Paris erschossene Attentäter in einer Asylbewerberunterkunft seiner Stadt gelebt hatte. Er wolle nun gemeinsam mit den zuständigen Behörden "sehr intensiv daran arbeiten", dass sich Islamisten nicht "in unseren Einrichtungen verstecken können", erklärte Bürgermeister Christoph Tesche (CDU) am Sonntag. Diese Maßnahme sei eine "Pflicht gegenüber unseren Bürgern".

