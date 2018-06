Berlin (AFP) Union und SPD wollen nach den Übergriffen an Silvester in Köln rasch schärfere Sanktionen für Straftaten von Asylbewerbern auf den Weg bringen. SPD-Chef Sigmar Gabriel forderte am Wochenende die Ausweisung bei sexueller Nötigung. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl (CDU) kündigte Gespräche mit der SPD zur Umsetzung des Gesetzespaketes an, das der CDU-Bundesvorstand am Samstag in Mainz vorgeschlagen hatte.

