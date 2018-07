Berlin (AFP) Bei ihrer Forderung nach einem schärferen Vorgehen gegen kriminelle Asylbewerber kann die CDU auf die Gesprächsbereitschaft des Koalitionspartners SPD zählen. "Ich bin für eine schnelle Verständigung in der Koalition", erklärte der SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Sonntag in Berlin. "Es wäre falsch, wenn die schlimmen Gewaltexzesse zum Gegenstand einer ideologischen Auseinandersetzung in der Koalition werden."

