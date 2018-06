Hamburg (AFP) Die Polizei in Hamburg hat am Wochenende auf der Reeperbahn mit 122 Beamten Präsenz gezeigt. Anlass für den verstärkten Einsatz waren Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Die zum Teil berittenen und mit Videokameras ausgerüsteten Polizisten kontrollierten in beiden Nächten rund 470 Menschen. In dem Vergnügungsviertel waren bis zu 30.000 Besucher unterwegs.

