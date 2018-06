Washington (dpa) - Vereinigte Staaten weiter im Lottofieber: Der Rekord-Jackpot in den USA ist am Samstag nicht geknackt worden.

Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch (13.1.) lockt nun noch mehr Geld: Dann dürfte der Jackpot auf sagenhafte etwa 1,3 Milliarden Dollar gewachsen sein. Das schrieb die Lotterie Powerball mit Sitz in Florida nach der Samstagsziehung auf ihrer Website.

Bis Samstag waren bereits 900 Millionen Dollar im Jackpot gewesen - umgerechnet mehr als 820 Millionen Euro. Bei dem Spiel geht es um fünf aus 69 Zahlen plus Zusatzzahl (Powerball-Zahl).

Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich vor vielen Lottostellen in den 44 Bundesstaaten, in denen Powerball-Tickets verkauft werden, lange Schlangen gebildet.

Bei einem Gewinn liegt die Auszahlung unter dem Strich deutlich niedriger als die Summe im Jackpot. Wer als einziger fünf Richtige plus Zusatzzahl hat und sich für eine Einmalzahlung entscheidet, erhält bei 1,3 Milliarden Dollar im Topf etwa 806 Millionen Dollar, von denen dann noch kräftig Steuern abgehen.

Möglich ist auch eine über 29 Jahre gestreckte Auszahlung, dann bekommt ein Alleingewinner die Gesamtsumme im Jackpot und kann die Steuerlasten zugleich über einen langen Zeitraum verteilen. Meistens entscheiden sich die Gewinner aber für einen Einmalbetrag.

Der zuvor größte Jackpot der US-Lottogeschichte mit 656 Millionen Dollar wurde 2012 geknackt: Damals hatten sich drei Glückliche den Gewinn in der Lotterie Mega Millions geteilt.

Powerball