London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron hat sich zuversichtlich gezeigt, die von ihm eingeforderten EU-Reformen in Brüssel durchzusetzen. "Ich habe große Hoffnung, dass im Februar eine Einigung erreicht wird", sagte er am Sonntag mit Blick auf den nächsten EU-Gipfel dem britischen Rundfunk BBC. "Es wäre das beste für Großbritannien, in einer reformierten EU zu bleiben."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.