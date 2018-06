Rome (AFP) Eine US-Bürgerin ist in Florenz einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die unbekleidete Leiche der 35-Jährigen wurde in ihrer Wohnung in der Altstadt entdeckt, wie italienische Medien am Sonntag berichtete. Nach Angaben der Ermittler wurde sie vermutlich erdrosselt. Die Staatsanwaltschaft leitete Mordermittlungen ein. Der Verlobte des Opfers, ein italienischer Künstler, wurde Berichten zufolge mehrere Stunden verhört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.