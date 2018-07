Los Angeles (dpa) - Großer Abschied von Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister: Kollegen, Freunde und Familie erinnerten bei einer Trauerfeier auf dem Forest Lawn Memorial-Friedhof in Los Angeles an den legendären Musiker. Per Live-Stream konnten Fans in aller Welt die Zeremonie mitverfolgen. Kilmister war am 28. Dezember im Alter von 70 Jahren in Los Angeles gestorben. Der gebürtige Engländer hatte erst kurz zuvor eine Krebsdiagnose erhalten.

