Ramallah (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat vor dem Hintergrund wachsender Spannungen in den Palästinensergebieten die Medienaufsicht verstärkt seiner regierenden Fatah-Partei unterstellt. Wie sein Büro am Wochenende mitteilte, ernannte Abbas den Parteisprecher Ahmed Assaf zum Chef der öffentlichen Rundfunksender. Nur wenige Tage vor der Beförderung des 42-jährigen Gefolgsmanns hatte der Präsident per Dekret einen Hohen Medienrat berufen.

