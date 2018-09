Seoul (AFP) Vier Tage nach dem neuen Atomtest Nordkoreas haben die USA in einer Machtdemonstration einen Kampfbomber in den Luftraum über Südkorea geschickt. Der Bomber vom Typ B-52 habe den Luftwaffenstützpunkt Osan am Sonntag überflogen und sei dann zu seinem Stützpunkt auf der Pazifikinsel Guam zurückgekehrt, teilte das US-Militär mit. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bezeichnete den Atomtest als Akt der "Selbstverteidigung".

