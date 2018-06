Athen (dpa) - Kyriakos Mitsotakis ist neuer Vorsitzender der griechischen Oppositionspartei Nea Dimokratia. Der 47-Jährige setzte sich bei einer Stichwahl der konservativen Partei gegen den bisherigen Amtsinhaber Evangelos Meimarakis durch. "Jetzt schlägt die Stunde der großen Verantwortung", sagte Mitsotakis am Abend in einer ersten Stellungnahme vor Journalisten. "Aber ich habe die Hoffnung, dass wir wirklich etwas verändern können in diesem Land."

