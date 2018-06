Paris (AFP) Mit einer Gedenkfeier auf dem Place de la République hat Paris am Sonntag noch einmal der Opfer der islamistischen Anschläge des vergangenen Jahres gedacht. Der Rockmusiker Johnny Hallyday sang dabei auf dem zentralen Platz der französischen Hauptstadt das Lied "Ein Sonntag im Januar", das Jeanne Cherhal in Erinnerung an die Trauerkundgebung nach dem Anschlag auf die Satirezeitung "Charlie Hebdo" vor einem Jahr komponiert hatte.

