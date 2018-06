Adelboden (dpa) - Beim Weltcup-Slalom von Adelboden gehen die deutschen Skirennfahrer Fritz Dopfer und Felix Neureuther mit Chancen auf einen Podestplatz in den zweiten Lauf.

Bei dichtem Schneefall gelang Dopfer in der Schweiz mit gut einer halben Sekunde Rückstand auf das Podest die viertbeste Zeit. Neureuther war mit 0,71 Sekunden Rückstand auf die Top Drei Sechster.

In Linus Strasser (17.) und Dominik Stehle (25.) schafften es auch die beiden anderen Deutschen in das Finale. In Führung lag der Russe Alexander Choroschilow vor Marcel Hirscher aus Österreich (+0,24 Sekunden) und dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,32).

Live-Ticker