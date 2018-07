Madrid (AFP) Zehntausende Menschen haben am Samstag in Spanien und Frankreich für eine Verlegung von inhaftierten ETA-Mitgliedern ins Baskenland demonstriert. An einem Protestmarsch im nordspanischen Bilbao beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter mehr als 70.000 Menschen. In Sprechchören forderten sie eine Verlegung aller Häftlinge ins Baskenland. Angehörige der Häftlinge führten den Protestzug an.

