Beirut (AFP) "Logistische Probleme" haben am Wochenende die Hilfslieferungen für abertausende hungernde Menschen in den belagerten syrischen Städten Madaja, Fua und Kafraja blockiert. Die Konvois hätten noch nicht wie geplant ihr Ziel erreichen können, sagte ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) am Samstag. Bei einem russischen Luftangriff auf ein von Rebellen betriebenes Gefängnis wurden Aktivisten zufolge mehr als 80 Menschen getötet.

