Paris (dpa) - Zu dem bei einem Angriff auf Pariser Polizisten erschossenen Mann gibt es neue Details. Heute sei bekannt, dass er tunesischer Herkunft sei und dass er sich in mehreren EU-Ländern aufgehalten haben soll, in Luxemburg, der Schweiz, Deutschland. Das sagte Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve. Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt hatte bereits mitgeteilt, dass der Mann zeitweise in einer Asylbewerberunterkunft in Recklinghausen gewohnt habe. Er war am Jahrestag des "Charlie Hebdo"-Anschlags bewaffnet auf zwei Polizisten zugerannt.

