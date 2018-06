Donezk (AFP) Im Osten der Ukraine sind zwei Sicherheitskräfte und zwei Rebellenkämpfer getötet worden. Ein Polizist sei am Samstagabend in Saitsewe beim Versuch erschossen worden, ein Auto mit Zivilisten vor dem Beschuss durch Rebellen in Sicherheit zu bringen, sagte ein ukrainischer Armeesprecher am Sonntag. Demnach wurde eine Frau in dem Auto verletzt. Zudem sei ein Soldat in der selben Gegend beim Beschuss mit einem Granatwerfer tödlich verletzt worden.

