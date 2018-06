Adelboden (SID) - Fritz Dopfer (Garmisch) und Felix Neureuther (Partenkirchen) haben beim Weltcup-Slalom im schweizerischen Adelboden trotz guter Platzierungen nach dem ersten Durchgang nur noch geringe Chancen auf einen Platz auf dem Siegerpodest. Dopfer liegt als Viertplatzierter 0,49 hinter dem drittplatzierten Norweger Henrik Kristoffersen, Neureuther auf Rang sechs trennen schon 0,71 Sekunden vom Podest.

In Führung liegt der Russe Alexander Choroschilow, Zweiter mit einem Rückstand von 0,24 Sekunden ist Marcel Hirscher aus Österreich. Weitere 0,08 Sekunden zurück folgt Kristoffersen. Linus Strasser (München) kämpfte sich bei schwierigen Pistenbedingungen und anhaltendem, starken Schneefall auf einen guten 17. Rang im Zwischenklassement, Dominik Stehle (Obermaiselstein) auf Rang 25.

"Ich habe es leider nicht hundertprozentig gut erwischt, aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden", sagte Dopfer in der ARD über seine Fahrt. Neureuther dagegen klagte: "Ich bin einen Mist zusammengefahren, ich bin eher passiv geworden, als auf Angriff zu gehen, deswegen ist der Rückstand so groß. Die Platzierung ist vernünftig, aber ich will nicht auf Platzierung fahren. Ich bin von oben bis unten nicht gut gefahren, das nervt mich."