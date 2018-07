Teheran (AFP) Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) ist zu Wirtschaftsgesprächen in den Iran gereist. Gemeinsam mit Unternehmensvertretern will er bis Dienstag künftige wirtschaftliche Kooperationen zwischen Deutschland und dem Iran ausloten. Nach Angaben eines Vertreters der deutschen Botschaft in Teheran waren Zusammenkünfte Schröders unter anderem mit Präsident Hassan Ruhani, Ex-Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani, Ölminister Bidschan Sanganeh und Verkehrsminister Abbas Ahmed Achundi geplant.

