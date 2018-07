München (AFP) BMW hat im vergangenen Jahr das fünfte Jahr in Folge einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt. Insgesamt wurden knapp 2,25 Millionen Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce an die Kunden ausgeliefert, wie der Autobauer am Montag mitteilte. Das sei eine Steigerung zu 2014 um 6,1 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.