Prag (AFP) Nach den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Köln hat die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini davor gewarnt, die Vorfälle in der politischen Debatte über Flüchtlinge zu instrumentalisieren. Sie hoffe, dass kein Politiker und niemand in verantwortungsvoller Position "dieses Ereignis instrumentalisiert und mit anderen Dingen vermischt", sagte Mogherini am Montag bei einer Diskussion zur Zukunft der Europäischen Union in Prag.

