Berlin (AFP) Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), hat betroffen auf den Tod des britischen Musikers David Bowie reagiert, der in den 70er Jahren in West-Berlin gelebt hatte. "Die Berlinerinnen und Berliner trauern um ein musikalisches Genie und einen ihrer berühmtesten Mitbürger", erklärte Müller am Montag.

