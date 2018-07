Luxemburg (AFP) Eine Spur des am Donnerstag bei einem Angriff in Paris erschossenen Attentäters führt nach Luxemburg. Der mutmaßliche Tunesier habe dort im Verdacht gestanden, im Oktober 2013 an einem Handtaschenraub beteiligt gewesen zu sein, teilten die luxemburgischen Justizbehörden am Montag mit. Dies ergebe sich aus einem Abgleich der Fingerabdrücke. Dem Verdächtigen habe damals jedoch seine Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden können.

