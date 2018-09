Warschau (AFP) Nach seinem Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Warschau, Rolf Nikel, hat sich der polnische Außenminister Witold Waszczykowski um eine Entschärfung der Lage bemüht. "Wir haben keine angespannten Beziehungen zu Deutschland, also müssen wir sie auch nicht entspannen", sagte Waszczykowski am Montag vor Journalisten in der polnischen Hauptstadt. Er hatte Nikel tags zuvor wegen "antipolnischer Äußerungen deutscher Politiker" zu dem Gespräch eingeladen.

