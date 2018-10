Windhoek (AFP) Die Polizei in Namibia hat am Montag die Leichen zweier vermisster Deutscher gefunden. Es handele sich um zwei Frauen im Alter von 28 und 47 Jahren, teilte die Polizei in Windhoek mit. Sie seien am Donnerstag zu einer Wanderung aufgebrochen und nicht mehr wiedergekommen. Die Polizei der Region Karas sei am Samstag über das Verschwinden der Frauen informiert worden und habe eine Suche eingeleitet. Am Montag seien die Leichen der Frauen dann an einem Aussichtspunkt gefunden worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.