Passau (AFP) Nach heftigem Koalitionsstreit will einem Medienbericht zufolge die Bundesregierung das Asylpaket II mit weiteren Verschärfungen des Asylrechts in der kommenden Woche verabschieden. Entscheidende Streitpunkte seien ausgeräumt worden, berichtet die "Passauer Neue Presse" in ihrer Dienstagsausgabe unter Berufung auf Koalitionskreise.

