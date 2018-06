Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat Kritik an seiner geplanten Reise nach Saudi-Arabien zurückgewiesen. Angesichts der Spannungen zwischen Riad und dem Iran gelte es, alle verfügbaren Gesprächskanäle und Kontakte zu nutzen und so eine weitere Eskalation zu verhindern, sagte Steinmeier der "Süddeutschen Zeitung" vom Dienstag. Von einer Entspannung in der Golfregion hänge auch ab, ob die zuletzt erzielten Fortschritte zu Friedensgesprächen für Syrien Bestand hätten.

