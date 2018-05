Leipzig (AFP) Zum Jahrestag der fremdenfeindlichen Legida-Bewegung haben am Montagabend tausende Menschen in Leipzig mit einer Lichterkette ein Zeichen für mehr Toleranz gesetzt. Auch an der Legida-Kundgebung beteiligten sich laut Beobachtern zwischen 2500 und 3400 Menschen. Im alternativen Stadtteil Connewitz wurden zur Zeit der friedlichen Demonstrationen und Gegendemonstrationen bis zu 250 Hooligans von der Polizei festgesetzt, weil sie Scheiben einschlugen und Feuerwerkskörper zündeten.

