Detroit (AFP) Mit der Ausweitung seines Gutscheinprogramms will Volkswagen das Vertrauen von US-Kunden nach der Abgasaffäre zurückgewinnen. Der Chef von Volkswagen of America, Michael Horn, teilte am Montag bei der Automesse in Detroit mit, dass auch Besitzer von Dieselfahrzeugen mit Drei-Liter-Motoren ein Wiedergutmachungspaket erhalten sollen. Dies betreffe Besitzer des Geländewagens Touareg.

