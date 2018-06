Detroit (AFP) Volkswagen-Chef Matthias Müller hat sich bei seinem ersten offiziellen US-Besuch für die Abgasaffäre entschuldigt und zugleich das Engagement des Konzerns auf dem nordamerikanischen Markt bekräftigt. Müller sagte am Sonntagabend (Ortszeit) in Detroit, dass der Konzern Kunden, Behörden und die Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten "im Stich gelassen" habe.

