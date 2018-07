Los Angeles (dpa) - Prestigeträchtige Auszeichnung für Lady Gaga: Die Sängerin hat ihren ersten Golden Globe als Schauspielerin in Empfang genommen. Bei der Preisgala in Beverly Hills wurde sie für ihre Rolle in der TV-Miniserie "American Horror Story: Hotel" ausgezeichnet. Dies sei einer der größten Momente ihres Lebens, stammelte der sichtlich überraschte Star auf der Bühne. "Ich wünschte mir, Schauspielerin zu werden, bevor ich Sängerin wurde", erklärte Lady Gaga.

