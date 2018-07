Los Angeles (dpa) - Der Schauspieler Sylvester Stallone (69) hat seine erste Golden-Globe-Trophäe gewonnen. Bei der Preis-Gala am Sonntagabend (Ortszeit) in Beverly Hills wurde er als bester Nebendarsteller für seine Rolle in "Creed - Rocky’s Legacy" geehrt.

In dem Film von US-Regisseur Ryan Coogler steigt Stallone als alternder Box-Trainer Rocky Balboa in den Ring. Es war Stallones dritte Globe-Nominierung. 1977 hatte er für das "Rocky"-Drehbuch und als Hauptdarsteller Gewinnchancen.

Auf der Bühne dankte der sichtlich gerührte Schauspieler seinem "imaginären Freund" Rocky Balboa. Das Publikum zollte dem Alt-Star lauten Applaus.

Mit seinem Auftritt setzte er sich gegen Paul Dano ("Love & Mercy"), Idris Elba ("Beasts of No Nation"), Mark Rylance ("Bridge of Spies - Der Unterhändler") und Michael Shannon ("99 Homes") durch.

