Los Angeles (dpa) - Das Drama "The Revenant - Der Rückkehrer" von Regisseur Alejandro González Iñárritu hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. In der Nacht wurde zudem das Weltraumepos "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" zur besten Komödie gekürt. Die Hauptdarsteller beider Filme, Leonardo DiCaprio und Matt Damon, holten die Trophäen als beste Drama- und Komödiendarsteller. In der Frauenriege setzten sich Brie Larson in dem Drama "Room" und Jennifer Lawrence in der Komödie "Joy - Alles außer gewöhnlich" durch.

