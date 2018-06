Paris (AFP) Frankreichs Außenminister Laurent Fabius hat ein sofortiges Ende der Belagerung der syrischen Stadt Madaja und ein Ende der Luftangriffe auf Zivilisten gefordert. Der französische Chefdiplomat sagte am Montag in Paris, es sei "absolut notwendig", dass Syriens Regierungstruppen und Russland ihre Militäreinsätze gegen Zivilisten beendeten. Das Leiden der Menschen in Madaja und in "allen anderen belagerten Städten" müsse aufhören, sagte Fabius.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.