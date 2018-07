Marseille (AFP) Im südfranzösischen Marseille hat ein Jugendlicher einen jüdischen Lehrer mit einer Machete angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Behörden attackierte der im Jahr 2000 geborene Angreifer den Lehrer am Montagmorgen auf offener Straße und verletzte ihn leicht an der Hand und am Rücken. Innenminister Bernard Cazeneuve sprach von einer "antisemitischen Aggression", auch die Polizei stufte den Vorfall als "eindeutig antisemitisch" ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.