Paris (AFP) Die Zeitung "La Montagne-Centre France" aus Clermont-Ferrand im Zentralmassiv kommentiert die abgelaufene Woche der Gedenkveranstaltungen in Erinnerung an die Opfer der Anschläge vom Januar und November 2015 in Frankreich:

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.