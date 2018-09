Orlando (dpa) - Torjäger Stefan Kießling hat Bayer Leverkusen im ersten Fußball-Testspiel des Jahres zum 1:0 (0:0)-Sieg gegen Independiente Santa Fé aus Kolumbien geschossen.

Kießling, der vor der Winterpause noch einen Weggang vom Bundesligisten erwogen hatte, erzielte den Treffer in Orlando/Florida in der 87. Minute. Wegen einer Tätlichkeit gegen Nationalspieler Karim Bellarabi sah der Kolumbianer Sebastian Salazar (83.) die Rote Karte. Das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers des Werksclubs steht am Mittwoch gegen SC Internacional aus Brasilien auf dem Programm.