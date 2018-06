Doha (SID) - Nach Ansicht von Trainer Pep Guardiola ist Rekordmeister Bayern München in der aktuellen Verfassung nicht reif für die ersehnte Rückkehr auf den europäischen Fußball-Thron. "Im Moment sind wir noch nicht bereit, die Champions League zu gewinnen. Wir müssen noch kleine Schritte nach vorn machen", sagte der 44-jährige Spanier am vorletzten Tag des Trainingslagers der Münchner in Katar.

Zugleich lobte der am Saisonende scheidende Star-Trainer die Leistungen seiner Spieler während der Tage von Doha. "Bis jetzt ist alles perfekt. Wir haben weniger verletzte Spieler. Es sind alle gesund, das ist am Wichtigsten. Darauf müssen wir uns fokussieren", sagte Guardiola bei FCB.tv.

Der Bayern-Coach kann im Training wieder auf die zuletzt fehlenden David Alaba, Arjen Robben, Douglas Costa, Philipp Lahm und Juan Bernat zurückgreifen. Medhi Benatia, Franck Ribéry und Mario Götze würden zudem in der Reha den "letzten Schritt" absolvieren, sagte der 44 Jahre alte Spanier.

Trotz seines Abschieds im Sommer sieht Guardiola für die Rückrunde keine Probleme. "Es ist die gleiche Motivation wie die letzten zwei Jahre. Die Spieler spielen am Ende für sich selbst, für die Mannschaft, den Verein, für die Fans. Der Trainer ist nur ein Teil dieser Gruppe. Es ist eine Periode", sagte er vor dem Abflug am Dienstag aus Doha gelassen.