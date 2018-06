Köln (dpa) - Der Zustrom der Flüchtlinge bringt den öffentlichen Dienst vielfach an seine Belastungsgrenze. Das vorhandene Personal sei im Krisenmodus oft be- oder gar überlastet, sagte Innenminister Thomas de Maizière bei der Jahrestagung des Beamtenbunds dbb in Köln. Zwar gebe es tausende neue Stellen. Allerdings könne Personal nicht durch den Beschluss neuer Stellen bereits ins Amt gezaubert werden. Kommunen, Länder und Bund müssten ihr Personal umschichten und personelle Ressourcen für Flüchtlinge einsetzen.

