Bagdad (AFP) Mit mehr als 30 Toten bei IS-Anschlägen hat der Irak am Montag einen der blutigsten Tage seit langem verzeichnet. Bei einem Doppelanschlag auf ein Café in der Provinz Dijala starben mindestens 20 Menschen. Bei einer Geiselnahme in der Hauptstadt Bagdad wurden mindestens zwölf Menschen getötet. Zu beiden Taten bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

