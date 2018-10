Baakuba (AFP) Bei einem Doppelanschlag auf ein Café im Irak sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Zudem seien dutzende Menschen verletzt worden, als am Montag in dem Café in Mukdadijah, 90 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bagdad, eine Bombe explodiert sei, teilte die Polizei am Abend mit. Als sich Helfer vor dem Anschlagsort versammelt hätten, habe sich dort ein Selbstmordattentäter in einem Auto in die Luft gesprengt.

